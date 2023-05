Furti nei negozi a Torino, un arresto e una denuncia

(ANSA) - TORINO, 10 MAG - L'attività della polizia di Torino per contrastare i furti nei negozi nella notte ha portato a un arresto e a una denuncia a piede libero. Gli agenti delle volanti hanno arrestato un uomo di 30 anni, di origine rumena, accusato di furto aggravato in un bar di corso Vittorio Emanuele II. L'allarme aveva svegliato alle 4 i proprietari del bar, che attraverso un'applicazione sul telefono cellulare avevano visto un uomo rubare il fondo cassa e un telefonino. La polizia, grazie alla descrizione dell'abbigliamento e alla geolocalizzazione del cellulare, sono riusciti a rintracciarlo in via Cibrario, dove era arrivato in bici. L'intera refurtiva è stata recuperata e restituita ai proprietari. Nel negozio l'uomo sarebbe entrato spaccando una vetrina con un vaso di ferro.

Mezz'ora dopo gli agenti hanno ricevuto la segnalazione di un uomo che cercava di entrare in una pasticceria nella zona di piazza Rivoli, utilizzando un crick. Non riuscendo, se n'era andato in bicicletta, ma la polizia l'ha raggiunto in corso Regina all'angolo con corso Svizzera. E' accusato di tentato furto aggravato e di un secondo episodio, della notte precedente, avvenuto in corso Belgio. (ANSA).