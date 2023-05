Da termovalorizzatore Torino energia per 4,5 milioni persone

(ANSA) - TORINO, 10 MAG - Il termovalorizzatore di Torino - una delle eccellenze nazionali per la chiusura del ciclo dei rifiuti - compie 10 anni di attività.

Avviato nel 2013, l'impianto ha trattato quasi 4.800.000 tonnellate di rifiuti, ha immesso in rete 3.000.000 MWh di energia elettrica, equivalente a quella richiesta da quasi 1.500.000 famiglie di tre persone e, grazie alla produzione di calore per 300.000 MWh, ha soddisfatto il fabbisogno di circa 22.500 persone.

L'impianto di Trm, società del Gruppo Iren, permette di ridurre del 98% il volume dei rifiuti residui rispetto alla discarica. E' l'unico impianto in Italia a essere stato progettato con uno spazio dedicato all'attività didattica rivolta alle scuole e a specifici percorsi di visita. Dal 2013 e al 2022 hanno visitato il termovalorizzatore 28.000 persone, con una media di 4.500 utenti negli anni di esercizio ordinario pre-pandemia. Nel solo primo trimestre del 2023 si sono inoltre già tenute oltre 1.300 visite.

"Il termovalorizzatore rappresenta una best practice particolarmente virtuosa, tanto nell'ambito delle attività del Gruppo Iren quanto a livello italiano, quale impianto in grado di chiudere il ciclo di vita dei rifiuti. il termovalorizzatore è l'emblema del riuscire a fare. Un impianto all'avanguardia ancora oggi che coesiste in armonia con il territorio", spiega Alessandro Battaglino, presidente Trm. "Grazie all'attività di recupero dell'energia contenuta nei rifiuti, si risparmiano circa 80.000 tonnellate l'anno di combustibile fossile. Il termovalorizzatore costituisce quindi l'emblema di un impianto bello, in sinergia con il contesto circostante e che contribuisce a tutelare l'ambiente e a generare un'economia sostenibile" sottolinea Giusi Di Bartolo, amministratore delegato di Trm. (ANSA).