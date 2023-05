Cani in grave sofferenza, due denunciati nel Torinese

(ANSA) - TORINO, 10 MAG - Cani in evidente condizione di sofferenza, in pessime condizioni igienico-sanitarie, senza cibo e senza acqua, tra escrementi e sporcizia. Li hanno trovati nel marzo scorso gli agenti della polizia giudiziaria della stradale di Torino in una villetta in provincia, a Cumiana. I poliziotti si sono coordinati con i carabinieri del gruppo forestale della vicina Pinerolo e sono intervenuti con il servizio veterinario dell'Asl3 della cittadina.

Gli animali, tra cui sei cani di taglia media o grossa, come incroci con Pitbull o American Stafford Shire, sono stati tolti ai proprietari e affidati all'Enpa di Val della Torre (Torino), in accordo con l'autorità giudiziaria. I due coniugi che vivevano nella villa, italiani, sono stati denunciati per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. (ANSA).