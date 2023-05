Associazione culturale Qubì inaugura il suo garden a Torino

(ANSA) - TORINO, 10 MAG - L'Associazione Culturale Qubì animata da scopi sociali, sostenibili e inclusivi, inaugura sabato 13 maggio il suo garden, uno spazio urbano partecipato, condiviso e pubblico. Risale al 2021 il patto di collaborazione con la Circoscrizione 7 della Città di Torino, finalizzata alla cura e manutenzione di questo giardino 3.0 destinato alla collettività con un orto rialzato da terra e una serra autosufficiente creata in un container di recupero, che sfrutta l'energia fotovoltaica.

Iniziative, attività, corsi ed eventi culturali, gratuiti e ad accesso libero per famiglie e bambini, si alterneranno durante tutta la giornata. A partire dalle 11 sono previsti laboratori diffusi per scoprire le erbe aromatiche dell'orto.

Completano il programma della giornata il laboratorio creativo di arteterapia, per mettere in moto la creatività canalizzando le emozioni attraverso i colori ottenuti dagli scarti alimentari a cura dell'Associazione Amaran.To, attività ludico-sportive gestite dal Centro Polisportivo Massari sport, l'apicultura seguita da Beesù, un aperitivo con musica e infine una sessione di stand up comedy. In più, disseminati per la città per dare vita a una caccia al tesoro fotografica, saranno distribuiti in stile guerrilla marketing, adesivi con un QRCode che riporta al programma della giornata, accompagnati da 5 frasi tratte dalla canzone Terra degli Eugenio in via di Gioia. (ANSA).