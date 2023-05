Alle palazzine ex Moi nuovo social e student housing

(ANSA) - TORINO, 10 MAG - Da simbolo dell'emergenza migranti, con la più grande occupazione d'Europa, a "modello di rilancio del territorio e di una città che punta sugli studenti e i giovani anche in ottica sociale". Prende forma la rinascita dell'ex Moi di Torino dove è stato inaugurato oggi, nelle sette palazzine dell'ex Villaggio olimpico, un complesso residenziale di social housing con 388 posti letto, gestito da Camplus, dedicato principalmente alla residenzialità temporanea a tariffe convenzionate per studenti e giovani lavoratori e per studenti bisognosi e meritevoli provenienti dalle graduatorie del diritto allo studio.

"Solidarietà e legalità devono andare di pari passo e qui lo abbiamo dimostrato - dice il presidente della Regione, Alberto Cirio -. Ci sono altre città, magari più olimpiche, che fanno dormire i ragazzi nelle tende perché costa troppo, altre, come Torino, che mettono a disposizione spazi per gli studenti e dimostrano una forte sensibilità e rispetto per i ragazzi che studiano qui". "Se siamo qui - aggiunge il sindaco, Stefano Lo Russo - è anche merito delle olimpiadi. Questo luogo ha una storia complicata ma oggi si restituisce la dotazione olimpica a un'idea di città, rilanciandone una delle sue vocazioni essenziali, la Torino città universitaria. Nel nostro Paese - aggiunge - c'è la grande questione del diritto allo studio e dell'accesso all'abitazione che deve trovare nella politica una risposta. In un momento in cui è esploso in tutta Italia il problema del caro affitti per gli studenti, il fatto che Torino risponda aprendo posti letto è un grandissimo segnale. E anche il quartiere troverà una rivitalizzazione grazie agli interventi su quest'area". (ANSA).