Alessandria, Comune sempre più vicino con 'Municipium'

(ANSA) - ALESSANDRIA, 10 MAG - Il Comune di Alessandria avvicina sempre più i cittadini alla tecnologia, anche con l'app 'Municipium'. Utilizzando la funzione "segnalazioni", si possono indicare situazioni per cui è necessario l'intervento dell'ente locale: ad esempio, buche per la strada, segnaletica deteriorata o danneggiata, degrado in aree verdi, criticità per la tutela degli animali. Eventualmente georeferenziando e corredando con fotografie. La funzionalità può essere anche utilizzata per proposte o suggerire idee. La segnalazione inviata sarà presa in carico e gestita dall'ufficio competente; il segnalante riceverà riscontro su iter avviato e conclusione.

'Municipium' è gratuita, non richiede abbonamento ed è scaricabile su tutti i dispositivi mobili.

L'applicazione serve inoltre per i servizi on-line erogati dal Comune, le news, il calendario degli eventi, i punti di interesse della città, le informazioni sul territorio, uffici e organi istituzionali. Oltre a potere accedere a informazioni e notizie di tutti gli altri Comuni che l'hanno già attivata.

(ANSA).