Violenza donne: carabinieri, nuova stanza per ascolto vittime

(ANSA) - IVREA, 09 MAG - Questa mattina, al comando stazione dei carabinieri di Ivrea (Torino), è stata inaugurata "La stanza tutta per sé", grazie alla collaborazione dell'Arma con Soroptimist Ivrea. La stanza, appositamente allestita per la ricezione delle querele, si presenta come un accogliente salotto all'interno della caserma, finalizzato a mettere quanto più a proprio agio le donne vittima di violenza.

"Si tratta di un ulteriore passo per fornire un servizio migliore, un ponte tra istituzioni sul territorio per affrontare nel migliore dei modi il delicato tema della violenza", ha spiegato il generale Claudio Lunardo, comandante provinciale dei carabinieri di Torino. Al taglio del nastro presenti anche Gabriella Viglione, procuratore capo di Ivrea, il capitano Manuel Grasso che comanda la compagnia eporediese, e il vescovo di Ivrea, monsignor Edoardo Cerreto, la presidente del Soroptimist locale Marzia Niccoli. Il comando provinciale dei carabinieri di Torino può ora contare su sei stanze dedicate all'ascolto delle donne vittime di violenza: oltre a quella di Ivrea, sono operative quelle della compagnia carabinieri Torino San Carlo, della compagnia Mirafiori, delle stazioni torinesi Borgata Mirafiori e Barriera Milano e della stazione di Settimo Vittone e Pianezza. (ANSA).