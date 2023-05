Torna il Cuneo Montagna Festival, oltre 30 appuntamenti

(ANSA) - TORINO, 09 MAG - Da giovedì 18 a domenica 21 maggio torna il Cuneo Montagna Festival che, dopo la lunga pausa segnata dalla pandemia, si propone con una veste nuova e per quattro giorni mette in cartellone cinema, talk, laboratori e musica. Il festival, con la direzione artistica di Silvia Bongiovanni, Kosmoki, é organizzato dal comune di Cuneo con il contributo della Fondazione Crc, con Uncem e la Provincia di Cuneo. Oltre trenta gli appuntamenti: tra gli ospiti Cecilia Strada, Marco Revelli, Mario Tozzi, Carlo Petrini, Denis Urubko.

In programma il concerto dei Marlene Kuntz. Verranno coinvolte scuole, associazioni, movimenti, con l'obiettivo di mettere al centro del dibattito il cambiamento epocale che sta investendo la montagna.

"Con la decisione di riprendere il percorso del Cuneo Montagna Festival interrotto dal lungo periodo di emergenza pandemica, l'Amministrazione torna a mettere la montagna al centro del dibattito. Le montagne vivono un momento di crisi, ma anche il modello urbano ha bisogno di ripensarsi. Vogliamo che il Festival sia il luogo dell'inizio di un dibattito franco, libero" commenta Patrizia Manassero, sindaca di Cuneo. "La sostenibilità è una delle sfide più importanti e strategiche per il nostro futuro: come Fondazione, mettiamo in campo diverse iniziative e progetti, attivi su diversi ambiti, e abbiamo collaborato con il Festival per portare a Cuneo il 20 maggio Mario Tozzi, una delle più importanti e riconosciute voci in tema ambiente" sostiene Ezio Raviola, presidente della Fondazione Crc. (ANSA).