Premio Atlante vinto da Maurizio Pallante e Ong Cisv

(ANSA) - TORINO, 09 MAG - Lo scrittore Maurizio Pallante e l'Ong Cisv sono i vincitori della seconda edizione del Premio Atlante, dedicato alle opere letterarie e giornalistiche che indagano i temi della demografia sostenibile e della sostenibilità ambientale da prospettive nuove. Pallante con 'L'imbroglio dello sviluppo sostenibile', pubblicato da Lindau, vince la sezione Narrazioni, con un'opera che indaga sui concetti di sostenibilità e sviluppo sostenibile chiedendosi se sono incompatibili o complementari.

Ad aggiudicarsi il premio nella sezione Idee è invece il progetto d'appoggio alla gestione partecipativa delle risorse naturali nel Fouta D-jalon, Guinea, proposto dall'ong Cisv (Comunità Impegno Servizio Volontariato) impegnata in Guinea in un'azione di rinforzo nella gestione delle risorse naturali, per l'educazione all'ambiente e all'uso di fonti di energia alternativa.

La cerimonia di premiazione si è tenuta oggi al Circolo dei lettori di Torino alla presenza della giuria composta da Giulio Biino e Elena Lowenthal, rispettivamente presidente e direttore del Circolo, Mara Orecchia, membro del comitato fondatore del premio e Stefania Farina, esperta del settore. (ANSA).