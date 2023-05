Consulta Torino, nuovi soci Iren, Aster e Fresia Alluminio

(ANSA) - TORINO, 09 MAG - Iren, Aster Finanziaria e Fresia Alluminio sono i tre nuovi soci della Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino, alla quale oggi aderiscono 40 imprese. Il loro ingresso è stato annunciato in occasione dell'assemblea dei soci, che si è riunita presso la sede del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, a Palazzo Carignano. La Consulta, che ha dodici soci fondatori, ha festeggiato i suoi 36 anni con un workshop dedicato all'investimento in cultura.

"In pieno lockdown, nel maggio 2020, ho assunto la presidenza della Consulta di Torino che, con le tre Consulte 'sorelle' piemontesi - Fossano, Alessandria e Savigliano - è un'eccellenza unica nel nostro paese. Negli ultimi tre anni, periodo di criticità senza precedenti, sono entrati nella Consulta 10 nuovi soci, a riprova della forza e dell'attualità di un progetto di lungo periodo, legato a scelte coraggiose", ha sottolineato il presidente Giorgio Marsiaj. "Il nostro impegno - ha aggiunto - non si limita alle zone auliche della città.

L'ascolto alle istanze sociali ci ha portato a promuovere e sostenere iniziative, progetti didattici, di comunicazione e di rigenerazione urbana in aree critiche del territorio".

Il 23 maggio la Consulta organizzerà un workshop dedicato all'investimento in cultura presso il Centro Congressi dell'Unione Industriali. (ANSA).