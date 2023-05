(ANSA) - TORINO, 09 MAG - Un uomo di 43 anni è stato arrestato per spaccio di droga dalla polizia a Torino. Aveva in casa circa 200 grammi di cannabinoidi e quasi 6.000 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. Gli agenti l'hanno notato in occasione di controlli straordinari del commissariato di zona, effettuati nel quartiere con il reparto prevenzione crimine Piemonte e le unità cinofile dell'ufficio prevenzione generale. Era in un dehor di un bar in via Tanaro e, alla vista dei poliziotti, ha lasciato cadere dalla tasca del giubbotto un involucro che conteneva alcuni frammenti di hashish. Da qui il controllo nell'abitazione.

Il servizio nel quartiere ha visto il controllo in totale di una quarantina di persone, una decina di veicoli e due locali commerciali. (ANSA).