Volontari 'Supereroi' per i pazienti del Regina Margherita

(ANSA) - TORINO, 08 MAG - A portare il sorriso oggi ai piccoli pazienti dei reparti all'ospedale Infantile Regina Margherita della Città della Salute di Torino sono arrivati Capitan Marvel, Wonder Woman, Capitan America, Spiderman, Ironman e Hulk. I Supereroi preferiti dai bambini, dopo essersi calati durante il Raduno dei Babbi Natale a dicembre, sono tornati oggi a far loro una visita a sorpresa, scendendo dal tetto dall'ospedale in cui si trovano ricoverati per combattere la loro battaglia contro la malattia.

A travestirsi sono stati i volontari dell'Associazione 'Sea -SuperEroiAcrobatici Odv Ets', fondata da Anna Marras, di EdiliziAcrobatica, che, con la collaborazione di Fondazione Forma, ha deciso di dar vita a questa giornata di solidarietà. "Quello che desideriamo trasmettere è un messaggio di incoraggiamento ai bambini ed alle loro famiglie - dice Anna Marras - perché sentano nascere dentro di loro quella forza che hanno i loro supereroi preferiti, che si sentano invincibili proprio nel momento più difficile della loro vita.

"L'arrivo dei Supereroi è un momento sempre molto atteso dai bimbi in reparto, che possono così vedere dal vivo i loro beniamini. Solo facendo squadra si ottengono i risultati migliori, soprattutto quando l'obiettivo è comune, il benessere dei piccoli pazienti del Regina", dichiara Antonino Aidala, presidente di Forma.

Ad assistere allo spettacolo c'erano anche i bambini di alcune scuole limitrofe, amiche di Forma e sempre presenti in occasione del raduno dei Babbi Natale. (ANSA).