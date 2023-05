Ue: Bresso, dobbiamo parlare al mondo con un voce sola

(ANSA) - TORINO, 08 MAG - "Dobbiamo lavorare per un'Europa che sappia parlare in modo convincente a tutto il mondo e con una voce sola, ma soprattutto un'Europa più capace di decidere, che non si impantani in grovigli politici derivati da quelli che talvolta sono capricci nazionalistici, e per questo bisogna fare in fretta a riformare le modalità di voto interne". Lo ha detto l'europarlamentare Mercedes Bresso ad un mese dal suo insediamento nel Parlamento europeo dopo le dimissioni del suo collega di partito, il Pd, Pierfrancesco Majorino. L'occasione è il 9 maggio, Giornata dell'Europa.

"Di qui alle prossime elezioni nel maggio 2024 - afferma Bresso - vogliamo lavorare per chiedere che si apra una convenzione per riformare i trattati introducendo la co-decisione tra Parlamento e Consiglio e il voto a maggioranza qualificata in luogo dell'unanimità che consente ai singoli paesi, in certi casi, di fare vero e proprio ostruzionismo. Lo abbiamo visto in questi ultimi anni. Ci sono i margini per parlare a tutti i paesi in vista anche di un futuro allargamento".

Bresso sostiene che "l'Europa è in grande fermento, perché di lei c'è un grande bisogno, basti pensare ad un tema come la salute, che non conosce frontiere. Occorre che tutti i cittadini europei con la carta europea si possano muovere in modo omogeneo e intelligente per il bene di tutti". (ANSA).