Trapianto di 16 ore salva tredicenne con doppia rara patologia

(ANSA) - TORINO, 08 MAG - Con un trapianto di fegato considerato dai medici ai limiti dell'impossibile e durato 16 ore, è stata salvata la vita a un ragazzino di 13 anni, affetto da una rarissima anomalia nella circolazione del sangue nell'addome, che gli aveva provocato una grave patologia cardio-polmonare. L'intervento è stato eseguito all'ospedale Molinette di Torino; l'organo impiantato è quello donato dalla famiglia di un bambino morto in Germania.

Il tredicenne, seguito dagli specialisti della Gastroenterologia pediatrica dell'ospedale Regina Margherita di Torino, è nato con la sindrome di Abernethy, caratterizzata dall'associazione tra malformazioni capillari multiple, artero-venosa e fistole artero-venose e da sempre soffriva di una intossicazione cronica, perché tutto il sangue che arrivava dall'intestino non veniva filtrato dal fegato e andava direttamente al cuore e ai polmoni.

L'operazione è riuscita e il decorso postoperatorio è stato regolare. Il bambino è stato dimesso, sottolineano i medici, "in condizioni molto buone". (ANSA).