Salone del Libro, 5 incontri sul tetto del Lingotto

(ANSA) - TORINO, 08 MAG - La Pista 500 entra a far parte degli spazi del Salone Internazionale del Libro grazie alla collaborazione con la Pinacoteca Agnelli. Da giovedì 18 a domenica 21 maggio, dalle 11 alle 21, sarà possibile accedere, con il biglietto del Salone, alla Pista 500, progetto artistico permanente della Pinacoteca Agnelli sul tetto del Lingotto, dove verrà allestito un palco esterno per offrire al pubblico incontri con autori e autrici, oltre a passeggiate e attività per famiglie.

La Pista 500, progetto artistico nato nel 2022, ha aperto per la prima volta al pubblico, un anno fa, la passeggiata sul tetto del Lingotto. La Pista 500 è un polmone verde a 28 metri di altezza con più di 40.000 piante creato da Fiat; il giardino pensile è arricchito di installazioni ideate specificamente da artiste e artisti internazionali: Nina Beier, Valie xport, Sylvie Fleury, Liam Gillick, Marco Giordano, Nan Goldin, Dominique Gonzalez-Foerster, Louise Lawler, Mark Leckey, Cally Spooner e Superflex.

I cinque appuntamenti ospiteranno Telmo Pievani, che racconterà l'Italia, il paese con la più alta biodiversità in Europa; Carlo Vecce, che nel suo incontro Io e Caterina condurrà il pubblico in un viaggio alla scoperta della madre di Leonardo da Vinci; Melania Mazzucco, che nel suo Self-Portrait. Il museo del mondo delle donne (Einaudi) disegna un percorso collettivo nel quale le donne rivendicano il diritto di realizzarsi nell'arte; Sonia Bergamasco, che nel suo appuntamento Un corpo per tutti. Un incontro attraverserà una serie di ricordi e di esperienze personali, guardando alla pratica viva di un mestiere in cui il corpo diventa materia plasmabile fatta di emozioni e parole; Vittorio Sgarbi, che terrà una lectio sulla rappresentazione del cielo nell'arte, passando dal racconto dei grandi maestri della pittura. (ANSA).