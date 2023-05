La Mole delle Meraviglie, 150 opere di Stefano Bessoni

(ANSA) - TORINO, 08 MAG - Oltre 150 illustrazioni di Stefano Bessoni tra opere ispirate ai mondi dalle fiabe, della scienza e del cinema, lavori di animazione stop-motion e progetti di puppets, sono esposte dal 10 maggio all'11 settembre nella mostra 'La Mole dlle Meraviglie' alla Mole Antonelliana, con ingresso libero. L'omaggio al regista, animatore e illustratore è stata organizzata dal Museo del Cinema e curata da Stefano Bessoni e Domenico De Gaetano. Le opere esposte, per lo più provenienti dall'archivio privato di Bessoni e dalle collezioni dello stesso Museo del Cinema, raccontano mondi fantastici e fiabeschi, in un percorso popolato da burattini, illustrazioni, filmati, reperti e preparati scientifici. "Il mondo di Stefano Bessoni - spiegano i promotori - è un'affascinante Wunderkammer all'interno della più maestosa e imponente fra le 'camere delle meraviglie' torinesi, la Mole Antonelliana". "La mostra rende omaggio a tutto quello che il cinema rappresenta per Torino - sottolinea Enzo Ghigo, presidente del Museo del Cinema - È racconto in forma divertente e affasciante della storia del museo, che è anche la storia della nostra città, oltre che un omaggio alla nostra fondatrice Maria Adriana Prolo".

Stefano Bessoni "è un vero talento del cinema italiano - afferma Domenico De Gaetano, direttore del Museo - La sua libertà creativa e il suo stile hanno costruito un universo fiabesco personale, affascinante e inquietante al tempo stesso.

Il suo stile visivo unico, paragonabile ai grandi della storia del cinema, è perfetto per raccontare Maria Adriana Prolo, studiosa, collezionista e visionaria, fondatrice del Museo del Cinema, che con la sua determinazione e dedizione ha dato vita a un grande". (ANSA).