'Uno swing per la vita', alla Mandria golf benefico per lo Ieo

(ANSA) - TORINO, 07 MAG - Quarantacinque squadre in campo, di cui una femminile over 80 e due under 18, in tutto 180 giocatori, nella seconda edizione di 'Uno swing per la vita', il torneo golfistico ospitato dal Circolo 'La Mandria' in memoria di Rachele Schieroni, amica e sostenitrice della Fondazione Ieo-Monzino, da sempre in prima linea nel supporto alla ricerca oncologica dell'Istituto Europeo di Oncologia. Raccolti 50mila euro.

"Sono felice che anche quest'anno si sia rinnovato un appuntamento così importante per noi. Ringrazio tutti i partecipanti e i sostenitori per avermi nuovamente aiutata a realizzare questo progetto di Rachele e a tramandare la sua forza, il suo sorriso, la sua fede e il suo amore per la vita", ha detto Roberta Schieroni, la mamma di Rachele.

Il risultato della raccolta fondi è destinato all'Unità di Fertilità e Procreazione in Oncologia e alla Divisione Sviluppo di Nuovi Farmaci per Terapie Innovative dello IEO dove Rachele era in cura. (ANSA).