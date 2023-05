Raduno Aib Piemonte, Cirio "sempre al vostro fianco"

(ANSA) - TORINO, 07 MAG - Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha partecipato oggi al raduno regionale dei volontari Antincendi boschivi (Aib), ad Acqui Terme. "Ci sono molti modi per mostrare l'amore per la propria terra e il volontariato è uno dei più belli e preziosi. Ho voluto ricordarlo stamattina - scrive su Facebook il governatore - per ringraziare il nostro straordinario sistema di #Protezionecivile, le sue donne e i suoi uomini, sempre in prima linea per aiutare la comunità, proteggere le nostre vite e l'ambiente che ci circonda, ancor più oggi di fronte alle conseguenze dei cambiamenti climatici. Noi saremo sempre al vostro fianco, - conclude Cirio - perché siete uno dei patrimoni più grandi di questo nostro #Piemonte" (ANSA).