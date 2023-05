'Piemonte da gustare', guida a mille specialità gastronomiche

(ANSA) - TORINO, 07 MAG - Scritto dal giornalista torinese Piero Abrate, pe le Edizioni Pedrini, è in libreria e sui principali portali online "Piemonte da gustare - Guida alla scoperta di 1000 specialità e prodotti tipici del territorio", 220 pagine, 18 euro. L'opera è un viaggio alla scoperta o alla riscoperta di quel patrimonio gastronomico e culturale della regione, attraverso mini-itinerari che per comodità di consultazione sono stati raggruppati a livello provinciale. La prefazione del libro à del giornalista Beppe Gandolfo.

"I piatti piemontesi, che assaporiamo oggi, - spiega Piero Abrate . sono ricchi e molto sostanziosi. Basati principalmente su carne degli allevamenti piemontesi, uova, latte, formaggi, pasta fresca. Non mancano naturalmente la frutta e la verdura di produzione locale. In particolare, è una cucina stagionale, principalmente autunnale perché in questa stagione i suoi preziosi frutti manifestano preziose qualità. Grazie alla ricchezza di materie prime locali, sono nate tante sottoregioni culinarie, ciascuna custode delle sue tipicità e piatti icona che le contraddistinguono». (ANSA).