Carabinieri sventano rapina di baby gang, due arrestati

(ANSA) - TORINO, 07 MAG - Sventata dai carabinieri della compagnia San Carlo, a Torino, una rapina d opera di una baby gang nel centro cittadino. La scorsa notte, in corso San Maurizio angolo via Giulia di Barolo, durante servizio largo raggio disposto dalla Compagnia, sono stati arrestati un 17enne e un 18enne per tentata rapina aggravata: con altri ragazzi, che sono riusciti a scappare, hanno circondato tre ragazzi italiani e hanno tentato di portargli via collanine e cellulari, senza riuscirci per pronto intervento dei Carabinieri (ANSA).