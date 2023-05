Asta benefica Distillerie Berta, raccolti 30mila euro

(ANSA) - TORINO, 07 MAG - Raccolti 30mila euro, che saranno devoluti a Libera, all'asta di beneficenza Berta Libera TuttƏ organizzata da Distillerie Berta in collaborazione con Sotheby's a Mombaruzzo (Asti). Battute venti opere dell'artista Adriano Attus, tra cui la bottiglia di grappa Berta "Elisi" in formato Mathusalem dipinta a mano dall'artista per 4.000 euro Il ricavato verrà interamente devoluto al progetto Amunì di Libera, per sostenere il percorso di reinserimento di ragazzi e ragazze sottoposti a procedimento penale.

L'asta Berta Libera TuttƏ è stata possibile grazie al lavoro di Distillerie Berta, Libera, Adriano Attus, Sotheby's e lo studio legale Pavesio e Associati with Negri-Clementi. (ANSA).