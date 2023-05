Apnea disabili, nuovo record mondiale per Ilenia Colanero

(ANSA) - TORINO, 07 MAG - Bis di Ilenia Colanero, con il secondo record del mondo di apnea in due giorni, ai campionati italiani di apnea indoor per diversamente abili, organizzati, a Torino, dalla Fipsas (Federazione Italiana Pesca Sportiva, Attività Subacquee e Nuoto Pinnato) in collaborazione con la Asd La Salle Eridano, Il nuovo primato è in apnea dinamica senza attrezzi, dopo quello conseguito ieri di apnea dinamica con pinne.

Nella vasca della piscina 'Trecate' l'atleta di Lanciano ha percorso 57,80 metri in 1' 32'' e 68, migliorando il precedente record mondiale di 17,65 metri. "Riuscire a superarsi quotidianamente dà soddisfazioni immense e i due record di Torino sono il premio più bello che potessi chiedere, dal momento che costituiscono la conferma della bontà degli sforzi fatti. -spiega Ilenia Colanero - Proverò ad andare ancora oltre, mettendomi nuovamente in gioco e dimostrando che normalità e disabilità sono solo due parole, ma non uno stato".

Con i due record di Torino, sono sei i record mondali ottenuti nella sua carriera sportiva da Ilenia Colanero diventano 6. (ANSA).