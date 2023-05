A Casa Gramsci 'In mezzo al ruggito', dedicata a Garibaldi

(ANSA) - TORINO, 07 MAG - E' dedicata a Garibaldi 'In mezzo al ruggito', la seconda mostra organizzata da Lunetta11 a Casa Gramsci, in collaborazione con Nh Collection Torino Piazza Carlina e la Fondazione Istituto piemontese Antonio Gramsci.

Inaugurata oggi 7 maggio porta a Torino il pittore e fotografo Simone Settimo (Padova, 1978) che presenta una nuova selezione di opere dedicate alla figura di Garibaldi e alla sua 'ruggente impresa italiana'. Il punto di partenza è una scatola di fiammiferi con il volto di Garibaldi, trovata dall'artista. In mostra alcune pitture a olio, una delle quali riproduce il cavallo dell'eroe dei due mondi, e sei cartoline scelte tra le venti della collezione di Simone Settimo. La prima riproduce il funerale di Giuseppe Verdi, musicista tanto amato da Garibaldi.

Il concetto di sfida che sta alla base delle imprese storiche è per Simone Settimo l'occasione per reimmaginare attraverso la pittura il paesaggio, così come ha già fatto con la figura di Annibale per la Biennale dei Giovani Artisti D'Europa e del Mediterraneo (Napoli, 2005) sotto la direzione di Achille Bonito Oliva. La mostra ha un suono unico composto dal musicista torinese Paolo Dellapiana che ci conduce nelle piazze italiane e nell'universo sonoro di Verdi.

Al pubblico che ha partecipato all'inaugurazione è stato regalato il secondo numero di Made in popolo, progetto editoriale di Casa Gramsci, un manifesto-omaggio all'attività pubblicistica torinese e nazionale di Antonio Gramsci. Questo numero è a cura del musicista Paolo Dellapiana. (ANSA).