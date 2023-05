Villalvernia dedica un monumento a Fausto e Serse Coppi

(ANSA) - VILLALVERNIA, 06 MAG - Un originale monumento in lamiera forata, collocato in una rotonda alla periferia del paese, ricorda da oggi il rapporto tra Villalvernia (Alessandria) e i fratelli Fausto e Serse Coppi. Una storia che parte da lontano, come spiegato dal sindaco Franco Persi, che ha tagliato il nastro con Marina e Faustino, figli del Campionissimo. "In gioventù Fausto passava di qui mattino e sera per andare e tornare dal lavoro nella salumeria Merlano di Novi Ligure - ricorda il primo cittadino -. A Villalvernia conobbe la futura moglie Bruna Ciampolini, sfollata dalla guerra. L'unico negozio di alimentari del paese, poi, era tappa d'obbligo dei due fratelli per rifocillarsi al termine degli allenamenti. Qui, infine, chiedevano agli amici titolari di un'officina di riparare le bici". Anche Serse - di cui quest'anno ricorre il centenario della nascita - conobbe a Villalvernia la fidanzata.

"Probabilmente l'avrebbe anche sposata - riflette Persi - ma purtroppo la morte in corsa a Torino nel 1951 lo portò via troppo presto".

L'idea del monumento è venuta proprio al sindaco che, conoscendo i titolari della 'Schiavetti Lamiere Forate', ha proposto loro la realizzazione. I fori sono di diverso diametro e disposti in modo che, osservati da lontano, rivelino il ritratto di Fausto e Serse. "Un'esperienza e un procedimento laboriosi che, alla fine, hanno prodotto davvero un ottimo risultato". Tra i presenti alla cerimonia Federico Chiodi, sindaco della vicina Tortona, dove il 17 maggio arriverà l'11/a tappa del Giro d'Italia. (ANSA).