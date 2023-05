No a farine insetti nelle scuole, mozione a Biella

(ANSA) - BIELLA, 06 MAG - "No all'uso delle farine e altri prodotti derivanti da insetti nelle mense scolastiche e degli asili nido di Biella". La mozione è stata presentata in consiglio comunale dalla Lega.

"Già adesso - spiega il capogruppo Alessio Ercoli - il capitolato d'appalto per la gestione del servizio di ristorazione scolastica e asili nido in vigore non permette questo tipo di prodotti. Anche le grammature previste in quello nuovo escludono qualunque tipo di farina di insetti o comunque prodotti derivanti da insetti".

"Il nostro intento - chiarisce Ercoli - è di impegnare l'amministrazione comunale a continuare a non prevedere cibi contenenti insetti nelle mense scolastiche, degli asili nido e degli edifici del Comune di Biella, anche nel momento in cui le linee guida nazionali dovessero cambiare". (ANSA).