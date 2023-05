Morto Giuseppe Pichetto, industriale e studioso della cultura piemontese

(ANSA) - TORINO, 06 MAG - E' morto Giuseppe Pichetto, industriale e presidente onorario del Centro studi piemontesi.

Aveva 86 anni ed era originario di Torino. All'attività imprenditoriale ha unito l'impegno per la riscoperta, la promozione e la valorizzazione della cultura piemontese.

E' stato presidente e amministratore delegato della Maraschi & Quirici, storica azienda piemontese specializzata nella produzione di aromi per l'industria alimentare. Fra le numerose cariche associative che ricoprì vi sono la vicepresidenza di Confindustria dal 1981 al 1984, la presidenza dell'Unione Industriale di Torino dal 1984 al 1990 e la presidenza di Unioncamere Piemonte dal 1996 al 1999. Nel 1990 gli è stata conferita l'onorificenza di Grande Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Del Centro studi piemontesi, che ha come proposito istituzionale lo studio della vita e della cultura della regione in ogni sua manifestazione, è stato anche presidente effettivo.

(ANSA).