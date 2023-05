Morto Gian Piero Clement, di Rifondazione Comunista

(ANSA) - TORINO, 06 MAG - E' morto stamani Gian Piero Clement, volto noto della politica pinerolese, esponente di Rifondazione Comunista, già consigliere comunale e assessore a Pinerolo, poi consigliere e capogruppo di Rifondazione comunista in Regione Piemonte.

"Gian Piero ha lottato con la determinazione e la speranza che lo hanno caratterizzato tutta la vita", ricordano i compagni di partito, Paolo Ferrero, della Direzione nazionale e Alberto Bassani, segretario del Circolo di Pinerolo del partito.

"Iscritto in gioventù a Democrazia Proletaria - ricorda una nota del circolo di Pinerolo - è stato un combattivo delegato sindacale in Skf, prima per la Fim-Cisl e poi tra i fondatori dell'Associazione Lavoratori Pinerolesi. Negli anni successivi, con la Skf che lo aveva minacciato di licenziamento, cominciò a fare politica fuori dalla fabbrica, nelle fila di Rifondazione Comunista. Era un uomo combattivo, determinato, speranzoso e nello stesso tempo responsabile ed attento agli altri, partecipe fino in fondo della sua comunità - continua la nota - senza mai lasciarsi andare alle tentazioni narcisistiche che caratterizzano sovente chi fa politica in prima linea. Era molto legato alla sua comunità, non a caso, il 25 aprile, con la malattia che lo aveva già pesantemente aggredito, ha voluto partecipare alla manifestazione del 25 aprile a Pinerolo".

(ANSA).