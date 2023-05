Incendio in alloggio a Ivrea, due donne in ospedale

(ANSA) - IVREA, 06 MAG - Due donne sono state portate in ospedale dopo essere rimaste intossicate dal fumo di un incendio divampato la notte scorsa nella casa dove abitano in via Aosta a Ivrea (Torino). Si tratta di una 92enne e della badante.

L'anziana ha riportato anche lievi ustioni ad una gamba. Non sono in gravi condizioni.

Le fiamme si sono sviluppate nella camera da letto dove la pensionata stava dormendo. La badante, che vive al piano superiore, è scesa in tempo ed è riuscita a salvarla.

L'incendio, probabilmente divampato a causa di un corto circuito, è stato domato dai vigili del fuoco di Ivrea. (ANSA).