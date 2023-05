Dal Piemonte al Portogallo, esercitazione vigili fuoco

(ANSA) - TORINO, 06 MAG - Dal Piemonte al Portogallo per partecipare a una esercitazione internazionale: 33 vigili del fuoco, 21 volontari del corpo antincendio boschivo, 25 automezzi e tre sanitari di 'Azienda Zero' hanno preso parte a Eu Modex Pt 2023, una tre giorni di addestramento intensivo, insieme a operatori di Portogallo, Spagna, Germania e Francia.

Nella località di Abrantes è stato simulato un incendio di vegetazione di vaste proporzioni, per sottoposte a test le capacità di analisi e di risposta congiunta e integrata dei moduli specializzati negli interventi antincendio del sistema nazionale di protezione civile e dell'Unione europea. (ANSA).