Su lago Maggiore ticket unico per visite e mezzi

(ANSA) - VERBANIA, 05 MAG - Un biglietto unico per visitare alcune delle principali attrazioni della parte centrale del lago Maggiore e per muoversi da un luogo all'altro senza auto: è questo lo scopo di Maggiore Centro, il ticket cumulativo che, dopo l'esordio nel 2022, quest'anno diventa digitale, prenotabile e scaricabile su smartphone evitando code e risparmiando sulla somma dei singoli titoli.

Le formule acquistabili sono due: la prima, a 29 euro, comprende l'ingresso all'Eremo di Santa Caterina del Sasso (Varese), quello per salire sulla funivia di Laveno, il biglietto per il battello sul lago Maggiore (per navigare in senso orario o antiorario scegliendo le soste desiderate) e il ticket per il bus tra l'Eremo di Santa Caterina del Sasso e Laveno. La seconda formula, a 38 euro, comprende anche l'ingresso ai giardini di Villa Taranto di Verbania. Per i ragazzi tra i 4 e gli 11 anni sono previste riduzioni.

Maggiore Centro, acquistabile sul portale di vendita del Consorzio Maggiore, è usufruibile a partire dagli scali di Santa Caterina, Stresa, Carciano, Isola Bella, Isola dei Pescatori, Baveno, Pallanza, Villa Taranto, Intra e Laveno. (ANSA).