Scontro tra due auto nel Torinese, donna morta e tre feriti

(ANSA) - TORINO, 05 MAG - Una donna di 45 anni residente in Valle d'Aosta è morta nella tarda serata di ieri a Borgofranco d'Ivrea, nel Torinese, a seguito di un incidente stradale. Era al volante di una Fiat Panda che, per cause in fase di accertamento, si è scontrata con una Fiat Grande Punto all'incrocio tra la provinciale 73 e via Ruffini. L'impatto è stato violentissimo: la 45enne è morta sul colpo.

Ferito il figlio 22enne che era con lei in auto: è ricoverato al Cto di Torino in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.

Sull'altra vettura viaggiavano un ragazzo e una ragazza di 28 e 22 anni, residenti a Borgofranco e Montalto Dora: sono stati ricoverati all'ospedale Giovanni Bosco. La dinamica dello schianto è ora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Ivrea. (ANSA).