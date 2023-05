Polizia di Torino sgomina traffico stupefacenti, sei arresti

(ANSA) - TORINO, 05 MAG - La squadra mobile della polizia di Torino, in collaborazione con i colleghi di Frosinone, Verona e Monza, negli scorsi giorni ha portato a termine due operazioni, 'New Bottom Barrel' e 'Corsia preferenziale'. Diversi gli arresti. Nella prima inchiesta, avviata dalla procura torinese nel 2017, sei cittadini albanesi sono accusati di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina. Nel corso delle indagini, concluse nel 2020, sono stati effettuati ulteriori 19 arresti in flagranza di persone indiziate, secondo l'ipotesi d'accusa, della violazione della normativa sugli stupefacenti e sono stati sequestrati circa 18 chilogrammi di cocaina, oltre 23mila euro e sei autovetture.

Da uno stralcio delle attività investigative è nata la seconda operazione di polizia, relativa a episodi di presunta corruzione che, secondo l'accusa, avrebbero coinvolto una funzionaria dell'anagrafe di Torino e altre due donne. Queste ultime avrebbero fatto da intermediarie di cittadini stranieri che in cambio di denaro erano intenzionati a ottenere documenti d'identità in tempi brevissimi e fuori dall'iter. Le tre donne si trovano ora agli arresti domiciliari. Nell'ambito di un altro procedimento un funzionario sempre dell' anagrafe di Torino e un cittadino romeno sono stati iscritti nel registro degli indagati per il reato di corruzione, nell'ambito delle procedure di rilascio dei documenti di identità a cittadini stranieri.

