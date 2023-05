Per tutta l'estate 'AntipAsti', festival dei piatti d'apertura

(ANSA) - TORINO, 05 MAG - E' un tributo agli antipasti, da quelli più fedeli alla tradizione a quelli frutto di rielaborazione e inventiva il festival nelle osterie e nei ristoranti astigiani e del Piemonte. Dal 1° giugno al 31 agosto, nell'ambito di "AntipAsti" cene a tema, masterclass, abbinamenti con i vini bio, scuola di antipasti, in collaborazione con l'Alberghiera di Agliano e Asti, ed un premio, intitolato al gastronomo Giovanni Goria', riservato ai ristoratori che creeranno nuovi antipasti.

'AntipAsti' nasce in una terra che ha sempre considerato un punto di forza della sua cucina i piatti di apertura, con decine e decine di proposte con ingredienti che spaziano dalle verdure ai tartufi, pesci in carpione, insalate e carni crude o bollite e fredde, piatti must come le acciughe con il bagnetto verde, la giardiniera, il carpione, l'insalata russa, insalata di fagioli e cipolle, tonno di coniglio, insalata di trippa, vitello tonnato tàrtra, sùbric, friciolìn, caponet e tanti altri.

Il festival è ideato e organizzato dal gastronomo Pier Ottavio Daniele in collaborazione gli 'Osti narranti', l'Associazione produttori del vino biologico e Scuola Alberghiera. Sul manifesto illustrato dal maestro Massimo Ricci capeggia un San Secondo a cavallo con in mano un trionfo di antipasti astigiani.

"La ristorazione astigiana da sempre è caratterizzata da un'importante presenza di antipasti, si potrebbe dire che si tratti di un unicum a livello mondiale - racconta Pier Ottavio Daniele - per turisti e visitatori rappresenta un importante tratto distintivo rispetto alle altre aree di interesse gastronomico italiano". (ANSA).