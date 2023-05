Munfrà Game Days, a Casale 2 giorni di tornei con miniature

(ANSA) - CASALE MONFERRATO, 05 MAG - Terza edizione a Casale Monferrato (Alessandria), domani 6 e domenica 7 maggio al Palafiere Riccardo Coppo, dei 'Munfrà Game Days', due giorni dedicata ai board games. Previsti 200 partecipanti. Organizzati da mON!Eventi, sono nati nel 2021 come spin off di 'Casale Comics & Games'. Una cinquantina i tavoli gioco personalizzati da elementi scenici, realizzati a mano appositamente dal laboratorio La Forgia di Leinad e dalle tante federazioni coinvolte. Veri diorami di ambienti fantasy, su cui far muovere le proprie miniature.

Tra i tornei: Age of Sigmar, ambientato nell'universo di Warhammer, considerato il più popolare fantasy game; Star Wars X-Wing, dove a sfidarsi sono Impero e Ribelli; Magic: the Gatering, il primo gioco di carte collezionabili del mondo.

Immancabile una giornata dedicata a Bloodbowl, che mischia atmosfere fantasy e football americano. In programma workshop per imparare a dipingere, ombreggiare, modellare le miniature.

Atteso il debutto degli Scacchi, con le scacchiere messe a disposizione dal nuovo circolo del Monferrato 'Conte Carlo Cozio' per sfidarsi a tutti i livelli. Superospiti Villanora, autrice, editor e ghostwriter (post-apocalittico, fantascienza, wargame) e L'Astropate, blogger appassionato di Warhammer, dal 2021 capo revisore di Alanera Edizioni. (ANSA).