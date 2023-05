'Futures moves To Piazza Carlina' con le foto di Valentini

(ANSA) - TORINO, 05 MAG - Futures torna in Piazza Carlina, con la mostra Jacopo Valentini. Vis Montium. L'appuntamento si inserisce all'interno del progetto Futures moves to Piazza Carlina: un ciclo di esposizioni personali di giovani artisti selezionati per il programma europeo Futures Photography, che si terrà, da maggio a ottobre, in piazza Carlo Emanuele II, negli showroom di Maradeiboschi e Vanni, partner e sostenitori del progetto curato da Giangavino Pazzola e finalizzato alla promozione della fotografia emergente. Questa seconda stagione si apre con la presentazione del lavoro di Jacopo Valentini, oggi, 5 maggio, dalle 18 alle 21, in occasione di Torino Photo Days.

La mostra, realizzata con la collaborazione della Galleria Antonio Verolino, presenta un nucleo di 12 fotografie di medio e grande formato relative alla serie Vis Montium, un'indagine autobiografica sul tema del proprio paesaggio di origine, iniziata nel 2019 e in corso. Le fotografie di Valentini immortalano luoghi, materiali e prodotti caratteristici del territorio collinare reggiano - la pietra di Bismantova e le forme di parmigiano, ad esempio - per esplorare le caratteristiche, i simboli e valori che formano, da una parte, la propria biografia personale e, dall'altra, la rappresentazione dell'identità collettiva di quei luoghi In contemporanea all'inaugurazione della mostra di Jacopo Valentini, un'altra artista coinvolta nel progetto Futures, Francesca Catastini, espone i progetti Petrus e The modern spirit is vivisective negli spazi della Project Room dell'Nh Collection piazza Carlina. (ANSA).