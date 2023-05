Fermato sullo scooter con 360 grammi di cocaina, arrestato

(ANSA) - VERBANIA, 05 MAG - Un uomo di 30 anni, di origine marocchina e nazionalità italiana, è stato arrestato dai poliziotti della squadra mobile di Verbania per detenzione di sostanza stupefacente: nelle tasche del giubbino nascondeva 360 grammi di cocaina suddivisi in cinque involucri.

I fatti sono accaduti nel pomeriggio del 2 maggio e resi noti oggi: nei pressi di Bieno (Verbano-Cusio-Ossola) gli agenti hanno intimato l'alt al motociclo sul quale viaggiava il 30enne, proveniente da fuori provincia. Invece di fermarsi, l'uomo ha tentato la fuga. Fermato, è stato arrestato e portato in carcere a Verbania. (ANSA).