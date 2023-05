Cirko Vertigo, capofila nelle assegnazioni Fnsv in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 05 MAG - La Fondazione Cirko Vertigo e il centro di produzione blucinQue/Nice risultano il primo progetto privato (non partecipato da enti pubblici) a livello piemontese e il principale progetto, a livello nazionale, di tutto il settore circo contemporaneo per quanto riguarda le assegnazioni del Fnsv (Fondo nazionale spettacolo dal vivo del ministero della Cultura).

Lo comunicano, con grande soddisfazione, il presidente della fondazione, Paolo Verri, la direttrice del Caffe Muller, il teatro della fondazione, Caterina Mochi Sismondi e Paolo Stratta, direttore della Fondazione e di blucinQue.

"Ieri sera tardi, dopo un anno e mezzo di attesa, sono finalmente usciti i risultati del Fnsv. Si tratta per noi di un risultato importante e di buon auspicio per il futuro, di un riconoscimento di anni di lavoro a tutto campo", si legge in una nota.

Il contributo, pari a 945.000 euro per entrambe le realtà, la Fondazione e il centro di produzione, riguarda l'attività 2022.

"Tutti soldi ovviamente già spesi e rendicontati - spiega Stratta (Fondo nazionale spettacolo dal vivo del ministero della Cultura) -, ma è un segnale molto positivo per l'attività dei prossimi anni. Grazie a tutti i colleghi, artisti, tecnici, allievi, spettatori e sostenitori (pubblici e privati) per averci accompagnati verso questo ulteriore traguardo, ennesimo punto di partenza di una nuova avventura. E da lunedì ci vediamo a Settimo Torinese per il Nice Festival". (ANSA).