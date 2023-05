Alessandria, inaugurata sede ambulatori medici sociali

(ANSA) - ALESSANDRIA, 05 MAG - Taglio del nastro per la sede alessandrina della 'Società per gli Asili Notturni Umberto I' di Torino, dove dalle prossime settimane sarà attivato uno studio medico, oculistico e odontoiatrico per fornire cure gratuite alle fasce più deboli, coinvolgendo un'équipe di professionisti volontari.

La segnalazione dei pazienti spetta a Comuni e servizi sociali. I locali sono stati messi a disposizione in comodato d'uso gratuito dal Comune. Al progetto hanno partecipato Regione Piemonte e Fondazione Cra, che ha finanziato l'acquisto di macchinari, strumentazioni e materiali.

Per l'assessore alle Politiche sociali del Piemonte, Chiara Caucino, "quello che si realizza oggi ad Alessandria, così come quanto è stato realizzato in altre città del Piemonte come Biella, è la concretizzazione di un lavoro partito da lontano, che dimostra la volontà di stare vicino concretamente a chi fa fatica a stare al passo della società. Proprio per questo motivo è nata la fruttuosa collaborazione con gli Asili Notturni Umberto I, creando centri solidali laddove ce n'è più bisogno".

La nuova sede di Alessandria si affianca a quelle già presenti a Torino, Genova, Massa Marittima, Perugia, Taranto, Sassari, Ivrea e Pinerolo. (ANSA).