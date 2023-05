A Cuneo Città in note, 20 appuntamenti nei luoghi storici

(ANSA) - TORINO, 05 MAG - Torna a Cuneo, dal 24 al 29 maggio, "Città in note. La musica dei Luoghi". La rassegna ideata e promossa dalla Fondazione Artea con il Comune di Cuneo, giunta alla sua terza edizione, propone un fitto programma di concerti, talk, workshop, performance e incursioni musicali che abiteranno beni storici della città ma anche piazze, vie e parchi.

L'iniziativa quest'anno raddoppia la durata e propone più di 20 appuntamenti che approfondiranno diversi generi musicali, dalla classica al pop, dalla world music all'elettronica, dal jazz alla contemporanea. Dai grandi artisti Motta, Tosca e Mario Brunello protagonisti al Teatro Toselli, alla performance site-specific di Alvin Curran, ai concerti a lume di candela nel Complesso Monumentale di San Francesco, all'intervento delle principali realtà musicali del territorio- Sono previsti anche workshop per famiglie e appassionati di natura al Parco Fluviale Gesso e Stura e visite guidate alla scoperta della Chiesa di Santa Croce, gioiello dell'architettura barocca. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero, fino a esaurimento posti, salvo i concerti al Toselli.

"Città in note vedrà la partecipazione di oltre cento artisti, per sei giorni di rassegna, che attraverso la musica dialogheranno con i luoghi e i beni culturali più significativi di Cuneo" spiega Davide De Luca, direttore della Fondazione Artea. "La rassegna nasce dalla volontà di unire la bellezza degli spazi, sia architettonici che naturali, ai linguaggi musicali per valorizzare luoghi preziosi" aggiunge Cristina Clerico, assessora alla Cultura del Comune di Cuneo. (ANSA).