A brigadiere Germanà Premio Gastaldo per soccorso su Meier

(ANSA) - GAVI, 05 MAG - Assegnato oggi, con una cerimonia ufficiale al Teatro Civico di Gavi (Alessandria), al brigadiere Salvatore Germanà - per il delicato intervento nella notte tra il 4 e 5 aprile scorso al ponte Meier di Alessandria evitando il tentativo di suicidio di una giovane donna - il 'Premio Gastaldo'. Intitolato alla memoria di Matteo, uno dei 3 vigili del fuoco morti nell'esplosione del cascinale di Quargnento nel novembre 2019, il riconoscimento - istituito da Comando e Lions Club - va a chi si renda protagonista di gesti di eroismo tra forze ordine, armate, protezione civile e realtà impegnate in salvaguardia salute, libertà cittadino e diritti giustizia sociale.

Germanà, in forza al Radiomobile del Comando Carabinieri provinciale, si è intrattenuto con gli studenti delle scuole, salutando in particolare Elena, la figlia di Matteo Gastaldo.

Con lei la mamma Elisa e lo zio Alberto, titolare dell'antica gelateria 'Matteo 46' in paese e consigliere comunale.

Apprezzato lo spirito di abnegazione e servizio verso la comunità degli uomini dell'Arma, lo stesso - come ribadito dai familiari di Gastaldo - dei vigili del fuoco.

Tra i presenti, il generale di brigata Antonio Di Stasio, comandante legione carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta. (ANSA).