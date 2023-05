Spazio Portici, via Nizza galleria d'arte a cielo aperto

(ANSA) - TORINO, 04 MAG - Torino sperimenta un nuovo modo di fare arte di strada con video, installazioni luminose e sound art lungo i portici di via Nizza che dal prossimo 6 maggio al tramonto si trasformeranno in una sorta di galleria all'aperto grazie a 'Spazio Portici - Percorsi Creativi', un progetto ideato da Fondazione Contrada Torino onlus, realizzato con il sostegno della Città di Torino, Compagnia di San Paolo, Torino Creativa, Circoscrizione 8 e Algoritmi.

Dedicato alla valorizzazione di dodici chilometri di arcate torinesi, il percorso visivo itinerante vuole essere un'occasione di espressione artistica sotto i portici della città, con installazioni, esposizioni, happening. "Uno strumento concreto di rigenerazione urbana di una porzione importante della città, nei pressi della stazione Porta Nuova e alle spalle di San Salvario, uno dei quartieri più vivaci della città, soprattutto la sera", afferma Germano Tagliasacchi, direttore della Fondazione Contrada Torino Onlus.

"La forza di Spazio Portici è quella di coinvolgere diversi linguaggi espressivi, dall'arte, al video, alla musica, e offrire l'opportunità a tutti i fruitori della zona di incontrare in strada ricerche artistiche inedite, coinvolgenti e sperimentali", commentano le assessore alle Politiche giovanili e Rigenerazione urbana, Carlotta Salerno e alle Politiche culturali, Rosanna Purchia.

Spazio Portici-Video Arte è la seconda tappa del progetto Body Talks dopo che la prima, dal dicembre 2022 all'aprile 2023, aveva esplorato la relazione tra corpi, identità, tecnologia e spazio, concentrandosi su alcune opere emblematiche di artisti come Abramovic, Atlas, Acconci, l'Antologia Fluxus, Elahi.

(ANSA).