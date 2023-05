Space Festival al via ma è già sold out

(ANSA) - TORINO, 04 MAG - A Torino lo Space Festival al via oggi con in programma una cinquantina di appuntamenti a carattere culturale e divulgativo fino al 7 maggio è già sold out. A cavallo fra scienza, fantascienza e gioco, racconta il fascino delle stelle e i segreti dell'universo al grande pubblico, bambini inclusi, e fa conoscere l'importante ruolo di alcune imprese torinesi nelle missioni spaziali.

Il taglio del nastro questo pomeriggio nella centrale piazza San Carlo alla presenza dello showman Marco Berry, ideatore del festival, degli astronauti Paolo Nespoli e Maurizio Cheli, dell'assessore all'Industria del Piemonte Andrea Tronzano, e dell'assessore ai Grandi Eventi del Comune, Mimmo Carretta.

"Questo - ha sottolineato Berry - è un evento per tutti.

L'idea è raccontare lo spazio con un linguaggio che possa interessare chi in quel momento è davanti a noi: al Planetario di Pino Torinese i ragazzini, al Politecnico chi ha interessi più tecnici e scientifici, alla Cavallerizza chi predilige un tono leggero. I relatori sono astronauti e astrofisici, ma c'è anche un collezionista di Pisa che ci ha portato la sua collezione che riproduce con i Lego i mezzi usati nella storia dell'esplorazione spaziale, esposta per tutta la durata del festival". (ANSA).