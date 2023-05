Salvata aquila reale ferita, rimessa in libertà nel Torinese

(ANSA) - TORINO, 04 MAG - Un'aquila reale, recuperata da un agente faunistico ambientale della Città metropolitana di Torino, il 13 aprile scorso in Val Thuras, nel territorio del Comune di Cesana torinese, è stata liberata oggi a monte del santuario di Santa Elisabetta, a Colleretto Castelnuovo, nel Torinese. Si tratta di un esemplare curato dal Canc, il Centro Animali Non Convenzionali della Struttura didattica speciale Veterinaria dell'Università di Torino a Grugliasco.

L'aquila era stata trovata gravemente ferita, forse dopo una lotta con altri esemplari della sua specie. Caduta a terra non era più in grado di volare. Dopo essere stata alimentata forzatamente nei primi giorni dopo il recupero, Elisabetta - questo il nome scelto per il rapace - ha recuperato gradualmente le forze. È stata sottoposta ad un intervento chirurgico per risolvere il problema di una cisti articolare e, quando le ferite sono guarite, si è proceduto alla riabilitazione al volo, con ginnastica passiva e attiva, fino alla decisione di rimetterla in libertà. (ANSA).