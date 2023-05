Premio Buscaglione, al via le finali della settima edizione

(ANSA) - TORINO, 04 MAG - I dieci artisti semifinalisti - scelti tra 561 candidati - si sfideranno, da oggi fino al 6 maggio, per conquistare il Premio Buscaglione, dedicato ai giovani talenti musicali italiani, per un totale di circa 65 ore di musica. Si esibiranno sul palco di tre live club di Torino, sPAZIO211, Off Topic e Cap10100 A chiusura di ogni serata, i concerti di tre headliner: Post Nebbia (4 maggio), Yosh Whale (5 maggio) e Gazebo Penguins (6 maggio). Tra i dieci semifinalisti, solo uno si aggiudicherà il premio da 3.000 euro, più un tour di dieci date in Italia. Il vincitore del premio della Critica si aggiudicherà invece 1.500 Euro, oltre un tour di cinque date. Il premio Booster permetterà ad un artista di avere un'audizione a porte chiuse con l'agenzia di booking Locusta e l'etichetta discografica Woodworm, mentre l'artista che si aggiudicherà il premio Sold Out avrà l'onore di aprire un concerto targato Panico Concerti o Dischi Sotterranei; infine, con il premio Riflettori il vincitore avrà la possibilità di avere visibilità sulle testate dei media partner del Premio Buscaglione.

La novità di quest'anno è il Targa Gran Torino, assegnato a un artista simbolo del cantautorato italiano più recente. Verrà consegnata il 6 maggio a Dente.

Il Premio Buscaglione, giunto alla settima edizione, è stato assegnato in passato agli allora esordienti Lo Stato Sociale e ha lanciato gli Eugenio In Via Di Gioia. (ANSA).