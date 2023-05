'Parata culturale' a Barriera di Milano il 14 maggio

(ANSA) - TORINO, 04 MAG - Barriera di Milano si mette in mostra, sfilando per le sue strade. L'appuntamento è domenica 14 maggio con una "parata culturale". Viene organizzata dalle associazioni attive nel quartiere che si sono raggruppate in Barriera corallina, "un organismo collettivo di resistenza culturale". .

"Abbiamo co-progettato un'azione culturale collettiva, un'iniziativa itinerante e partecipativa, gratuita, inclusiva e accessibile" spiega Giulia Gozzelino, coordinatrice di Barriera Corallina. La parata parte da un luogo simbolo di Barriera di Milano, piazza Foroni, e si dirige al parco Peccei, la grande superficie ex industriale chiusa tra passante ferroviario, via Cigna e via Valprato che è ora il cuore verde del quartiere. "Barriera di Milano è un quartiere fragile ma anche effervescente, solidale, colorato - aggiunge Luca Bosonetto del Comitato Arci Torino. - Negli ultimi anni abbiamo assistito a una crescita di realtà associative, spesso nuove e giovani.

Anche l'Arci vede rifiorire la sua presenza in Barriera tra mutualismo, inclusione, cultura, con una decina di nuovi spazi aperti o rigenerati dalla fine della pandemia. Barriera Corallina è un esempio di coordinamento aperto di questa effervescenza, che parte dalla nostra rete per coinvolgere tutto il territorio" (ANSA).