La Fondazione Venesio premia con borse di studio 110 talenti

(ANSA) - TORINO, 04 MAG - Banca del Piemonte compie 110 anni e premia 110 giovani neolaureati con borse di studio del valore di 1.000 euro, per aiutarli a entrare nel mondo del lavoro o continuare gli studi. I 'certificati' sono stati consegnati il presidente Camillo Venesio nella sede della Banca in via Cernaia a Torino.

È il primo progetto della Fondazione Venesio, ente filantropico costituito a maggio di quest'anno su iniziativa della famiglia Venesio "per dare continuità ai valori etici, sociali e di solidarietà della banca" e per proseguire nelle numerose opere di sostegno che negli ultimi decenni la banca e la famiglia Venesio hanno realizzato in Piemonte e Lombardia con risultati concreti e un impatto positivo sul territorio e le sue comunità.

"Quello di oggi è per noi il primo momento importante, un modo per dire grazie al territorio per la fiducia che ci ha dato in oltre un secolo di vita della banca" ha detto lWilma Borello, presidente della Fondazione. (ANSA).