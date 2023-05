Intesa Sanpaolo, accordo con associazione commercianti Alba

(ANSA) - TORINO, 04 MAG - Intesa Sanpaolo e Aca - Associazione Commercianti Albesi hanno siglato un accordo di collaborazione volto a sostenere i programmi di crescita delle pmi del territorio. Il protocollo sottoscritto da Andrea Perusin, direttore regionale Piemonte Sud e Liguria di Intesa Sanpaolo, e da Giuliano Viglione, presidente di Aca, si inserisce nell'ambito della più ampia e consolidata partnership pluriennale tra il Gruppo bancario e Confcommercio Imprese per l'Italia e individua una serie di misure e interventi finanziari e non, coerenti con le misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finalizzati ad agevolare gli investimenti e i processi di innovazione, digitalizzazione, sostenibilità ed efficientamento energetico, valorizzazione del capitale umano.

Al centro del nuovo protocollo l'accelerazione della transizione sostenibile e il sostegno alla crescita e alla digitalizzazione. "Fino alla fine del 2022 in Piemonte abbiamo sostenuto con quasi 540 milioni di euro gli investimenti finalizzati al raggiungimento di obiettivi Esg e in circular economy, e anche grazie alla piattaforma Incent Now abbiamo accompagnato 300 imprese ad aggiudicarsi i bandi del Pnrr" spiega Perusin.. (ANSA).