In Piemonte ancora 66mila coperture in amianto

(ANSA) - TORINO, 04 MAG - In Piemonte sono state recensite 66.000 coperture di amianto. Lo ha specificato l'assessore regionale all'Ambiente Matteo Marnati in quinta Commissione, oggi in un'informativa sullo stato di attuazione del Piano regionale amianto, richiesta dal consigliere di Europa verde Giorgio Bertola.

L'amianto antropico è stato verificato su 65.916 coperture sparse su tutto il territorio. "La mappatura - ha spiegato Marnati - diventerà un quadro dinamico, non solo sullo stato delle verifiche, ma anche sull'attuazione degli interventi di rimozione. Per quanto riguarda la bonifica degli edifici scolastici di proprietà pubblica e l'incentivazione delle bonifiche dei privati, si è proceduto con bandi per i quali dal 2009 al 22 sono stati stanziati oltre 12,2 milioni di euro per un totale di 260 interventi".

L'assessore ha poi parlato delle bonifiche dei siti di Balangero e Corio, nel Torinese, dove è stata conclusa la sistemazione idrogeologica della discarica lapidea zona est ed è stata messa in sicurezza la cava. Sul lato di Corio dovrebbe concludersi entro fine 2023 ed è in corso la messa in sicurezza del permanente lato Balangero e delle vasche di decantazione dei fanghi.

Le bonifiche dell'ex area Eternit di Casale Monferrato (Alessandria) e della sponda destra del Po, sono invece ultimate. (ANSA).