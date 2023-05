Bonus edilizi, Gdf Torino scopre truffa da 18 milioni allo Stato

(ANSA) - TORINO, 04 MAG - La Guardia di finanza di Torino, coordinata dalla Procura del capoluogo piemontese, ha scoperto un giro di crediti d'imposta inesistenti nell'ambito di bonus edilizi, per quasi 18 milioni di euro, eseguito il blocco dei crediti ancora nella disponibilità delle imprese coinvolte per oltre 10 milioni e ha operato un sequestro preventivo di quasi 9 milioni di euro nei confronti di diverse società e persone fisiche dislocate sul territorio nazionale e operanti, prevalentemente, nel settore dell'edilizia.

Sono otto le persone denunciate per indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa ai danni di un Ente pubblico, autoriciclaggio, reimpiego di denaro illecito, emissione di fatture per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documentazione per sottrarsi al pagamento delle imposte, indebite compensazioni di crediti d'imposta, falso in bilancio e responsabilità amministrativa degli enti.

Le indagini hanno consentito di accertare un complesso sistema di frode attraverso il quale un'impresa edile, insieme ad altri soggetti economici coinvolti, attraverso false fatturazioni per lavori di ristrutturazione mai eseguiti, sarebbe riuscita ad ottenere reciproci vantaggi, frodando le casse dello Stato e quelle di un ente a partecipazione pubblica, mediante cessioni di crediti fiscali fittizi in materia edilizia per oltre 10 milioni di euro. (ANSA).