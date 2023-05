A Torino The Phair Photo Art, sempre più internazionale

(ANSA) - TORINO, 04 MAG - Parte domani la quarta edizione The Phair Photo Art Fair, l'appuntamento annuale dedicato alla fotografia, da venerdì 5 a domenica 7 maggio al Padiglione 3 di Torino Esposizioni, progettato nel 1938 da Ettore Sottsass senior con Pier Luigi Nervi. In un'area di quasi 4mila metri quadri saranno ospitati oltre 35 espositori: gallerie italiane e internazionali - alcune arrivano da Francia, Germania, Svizzera e Slovacchia - presenteranno opere di artisti di rilievo nel panorama contemporaneo. Fra i tanti progetti inediti, ci sarà la mostra monografica Mario Giacomelli. Forma e Poesia, dedicata a uno tra i più grandi maestri della fotografia del Paese, a cura di Chiara Massimello. 70 fotografie dell'artista marchigiano esposte tutte insieme per la prima volta. "E' la terza edizione a Torino Esposizioni, la prima aperta alle gallerie internazionali" spiega il direttore Roberto Casiraghi che lamenta la forte riduzione dei contributi da parte della Camera di Commercio, proiettata verso la nascita a Torino del Festival internazionale di fotografia. "Quello tra cultura e imprese è un abbinamento vincente, la cultura è un investimento che crea lavoro. Iniziative come queste aumentano l'attrattività del territorio" sottolinea Giorgio Marsiaj, presidente dell'Unione Industrial di Torino, sponsor della fiera. La galleria berlinese Jaeger Art porta i lavori di Anton Corbijn, fotografo di Leonard Cohen e dei Depeche Mode, per un intreccio tra musica e fotografia; MC2 Gallery espone le opere di sperimentazione di Noé Sendas, Ségolène Brossette (Parigi) quelle del celebre duo Tania & Lazlo. A. Galerie (Parigi) presenta la serie dedicata al balletto di Alessandro Vasapolli.

Tra le gallerie torinesi sono presenti Franco Noero con gli artisti Pablo Bronstein, Sam Falls, Robert Mapplethorpe, Simon Starling, mentre la Gagliardi E Domke porta J&Peg. (ANSA).